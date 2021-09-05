ICAO представит доклад о посадке самолета в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO), которая является специализированным учреждением ООН, анонсировала доклад о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержании белорусского оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, который находился на борту.





"Свои выводы о принудительной посадке рейса Ryanair в Минске и задержании Романа Протасевича ICAO обнародует в ноябре. Однако промежуточные итоги расследования могут быть представлены уже в ближайшие недели", – говорится в сообщении.





В ICAO отметили, что совет организации проинформируют о состоянии расследования 13 сентября. Если члены совета согласятся с этим докладом, тогда же он и будет обнародован.





В августе группа ICAO приезжала в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair





Как отметил тогда руководитель группы ICAO Сильвен Лефоер, благодаря предварительной работе он и его коллеги уже смогли составить "общую картину событий". "Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы"? – объяснял Лефоер цель визита группы в Минск.





Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, которое позже оказалось ложным. При этом в Минске задержали двух пассажиров – Романа Протасевича и Софию Сапегу.





Власти Беларуси обвиняют Протасевича по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе разжигание социальной розни, организация массовых беспорядков и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапегу подозревают в разжигании социальной розни и вражды и участии в массовых беспорядках.





Совет ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси. 5 июня Евросоюз ввел санкции в отношении государственных авиакомпаний Беларуси. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС.





Свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли также Украина и Япония.



