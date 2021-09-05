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5 сентября 21, 09:56
ICAO представит доклад о посадке самолета в Минске
самолет
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Совет ICAO будет проинформирован о состоянии расследования 13 сентября. Если члены совета согласятся с этим докладом, тогда же он и будет обнародован.
Международная организация гражданской авиации (ICAO), которая является специализированным учреждением ООН, анонсировала доклад о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержании белорусского оппозиционного журналиста и блогера Романа Протасевича, который находился на борту.

"Свои выводы о принудительной посадке рейса Ryanair в Минске и задержании Романа Протасевича ICAO обнародует в ноябре. Однако промежуточные итоги расследования могут быть представлены уже в ближайшие недели", – говорится в сообщении.

В ICAO отметили, что совет организации проинформируют о состоянии расследования 13 сентября. Если члены совета согласятся с этим докладом, тогда же он и будет обнародован.

В августе группа ICAO приезжала в Беларусь для расследования инцидента с рейсом Ryanair

Как отметил тогда руководитель группы ICAO Сильвен Лефоер, благодаря предварительной работе он и его коллеги уже смогли составить "общую картину событий". "Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы"? – объяснял Лефоер цель визита группы в Минск.

Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Лайнер сел после сообщения о минировании воздушного судна, которое позже оказалось ложным. При этом в Минске задержали двух пассажиров – Романа Протасевича и Софию Сапегу.

Власти Беларуси обвиняют Протасевича по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе разжигание социальной розни, организация массовых беспорядков и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Сапегу подозревают в разжигании социальной розни и вражды и участии в массовых беспорядках.

Совет ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над территорией Беларуси. 5 июня Евросоюз ввел санкции в отношении государственных авиакомпаний Беларуси. Им запрещено пользоваться воздушным пространством и аэропортами ЕС.

Свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли также Украина и Япония.

Источник: https://korrespondent.net/
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