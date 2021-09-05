За "вред государству": в Беларуси хотят лишать пенсий

В Беларуси вступило в силу постановление, согласно которому гражданина можно лишить пенсии, назначенной за особые заслуги. Документ опубликован на национальном правовом портале в пятницу, 3 сентября.





"В случаях совершения гражданином, получающим пенсию за особые заслуги,

преступления, деяния, наносящего вред государственным интересам, национальной

безопасности… выплата пенсии за особые заслуги прекращается", - говорится в документе.





Также в постановлении отмечается, что теперь может быть отменено повышение пенсии, связанное с награждением гражданина орденом или медалью, - в случае лишения награды.





Принимать решения о лишении выплат будет специальная комиссия. В ее компетенции, как отмена пенсии, та и уменьшение на усмотрение членов комиссии.



