Столтенберг: Мы рассмотрим ошибки в Афганистане

Североатлантический альянс извлечет уроки из событий в Афганистане. Члены международного сообщества должны делать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории этой страны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.





"Я всецело согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах", - сказал он.





Генсек Альянса добавил, что НАТО "открыто и трезво рассмотрит неудачи и ошибки", допущенные за 20 лет миссии в стране.





По мнению Столтенберга, талибам удалось молниеносно взять власть, поскольку у руководства Афганистана не было четких планов противостояния "Талибану".





"Коррупция привела к бедственному положению военных, не получавших ни зарплат, ни снаряжения и боеприпасов, а бегство президента Ашрафа Гани из страны окончательно подорвало боевой дух афганских солдат", - заявил генсек.





При этом он подчеркнул, что с учетом того, сколько ресурсов было вложено в обеспечение безопасности Афганистана и подготовку местной армии, "разумно было бы ожидать, что они смогут дольше противостоять талибам".



