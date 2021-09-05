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5 сентября 21, 10:08
Столтенберг: Мы рассмотрим ошибки в Афганистане
Йенс Столтенберг
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Афганские военные из-за коррупции не получали зарплату и снаряжение, а бегство президента подорвало их боевой дух, уверен Столтенберг.
Североатлантический альянс извлечет уроки из событий в Афганистане. Члены международного сообщества должны делать все возможное для противодействия террористическим группировкам на территории этой страны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

"Я всецело согласен с тем, что все международное сообщество, включая Россию и Китай, должно прилагать усилия для того, чтобы Афганистан не стал местом, где террористические группировки могут свободно действовать, организуя, планируя и финансируя нападения в наших странах", - сказал он.

Генсек Альянса добавил, что НАТО "открыто и трезво рассмотрит неудачи и ошибки", допущенные за 20 лет миссии в стране.

По мнению Столтенберга, талибам удалось молниеносно взять власть, поскольку у руководства Афганистана не было четких планов противостояния "Талибану".

"Коррупция привела к бедственному положению военных, не получавших ни зарплат, ни снаряжения и боеприпасов, а бегство президента Ашрафа Гани из страны окончательно подорвало боевой дух афганских солдат", - заявил генсек.

При этом он подчеркнул, что с учетом того, сколько ресурсов было вложено в обеспечение безопасности Афганистана и подготовку местной армии, "разумно было бы ожидать, что они смогут дольше противостоять талибам".

Источник: https://korrespondent.net/
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