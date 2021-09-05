G7 встретится с Россией и Китаем

На 8 сентября запланирована встреча министров иностранных дел стран G7, России, Китая и других стран, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Главной темой встречи он назвал ситуацию в Афганистане.





"Встреча на уровне министров иностранных дел стран G7 для обсуждения ситуации в Афганистане, на которой также ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран, ожидается на следующей неделе", - сказал Мотэги в эфире NHK. По его словам, встреча "может произойти" 8 сентября.





Накануне была анонсирована виртуальная встреча министров G20 по Афганистану. Организаторами встречи выступят США и Германия.





Напомним, в Афганистане 15 августа сменилась власть. Боевики террористической организации "Талибан" вошли в столицу Кабул без боя и объявили, что контролирует территорию всей страны.



