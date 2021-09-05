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5 сентября 21, 10:38
G7 встретится с Россией и Китаем
G7
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Встреча на уровне министров иностранных дел стран запланирована для обсуждения ситуации в Афганистане.
На 8 сентября запланирована встреча министров иностранных дел стран G7, России, Китая и других стран, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Главной темой встречи он назвал ситуацию в Афганистане.

"Встреча на уровне министров иностранных дел стран G7 для обсуждения ситуации в Афганистане, на которой также ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран, ожидается на следующей неделе", - сказал Мотэги в эфире NHK. По его словам, встреча "может произойти" 8 сентября.

Накануне была анонсирована виртуальная встреча министров G20 по Афганистану.  Организаторами встречи выступят США и Германия. 

Напомним, в Афганистане 15 августа сменилась власть. Боевики террористической организации "Талибан" вошли в столицу Кабул без боя и объявили, что контролирует территорию всей страны.

Источник: https://korrespondent.net/
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