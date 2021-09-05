В США назвали причину победы талибов в Афганистане

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли в комментарии телеканалу Fox News назвал причину захвата Афганистана боевиками террористической организации "Талибан".





По его мнению, к захвату власти привело неверие граждан в свое правительство, а также коррупция.





"Само правительство не имеет легитимности в глазах народа. Вы видели, что произошло в итоге. Высшая правительственная элита, они все буквально вышли из строя", - заявил Милли.





Он также отметил, что правительство Афганистана распалось намного раньше, чем ожидали официальные лица. "Распад афганской армии произошел гораздо быстрее и очень неожиданно почти для всех, как и крах афганского правительства", - подчеркнул генерал.





Напомним, в Афганистане 15 августа сменилась власть. Боевики террористической организации "Талибан" вошли в столицу Кабул без боя и объявили, что контролирует территорию всей страны.



