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5 сентября 21, 11:49
ЕС заявил о необходимости переговоров с талибами
талибы
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Налаживание отношений с новыми властями в Кабуле не следует считать, по мнению Борреля, признанием правительства боевиков.
Евросоюзу необходимо начать переговоры с террористическим движением "Талибан", которое захватило власть в Афганистане. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

"Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы" - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Он отметил, что произошедшее в Афганистане стало трагедией для афганцев и провалом для стран Запада. Из победы талибов над афганским правительством следует сделать выводы, чтобы подобное не повторилось в других государствах, подчеркнул Боррель.

Источник: https://korrespondent.net/
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