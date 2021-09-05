ЕС заявил о необходимости переговоров с талибами

Евросоюзу необходимо начать переговоры с террористическим движением "Талибан", которое захватило власть в Афганистане. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.





"Талибы теперь для нас становятся неизбежными собеседниками на переговорах. Нам следует обеспечить свое присутствие в Кабуле и постараться избежать, чтобы нас оттеснили другие державы" - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.





Он отметил, что произошедшее в Афганистане стало трагедией для афганцев и провалом для стран Запада. Из победы талибов над афганским правительством следует сделать выводы, чтобы подобное не повторилось в других государствах, подчеркнул Боррель.



