Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.95
USD
26.88
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
6 сентября 21, 08:55
В ЕС отреагировали на переворот в Гвинее
Гвинея
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава дипломатии Евросоюза, а также генсек ООН потребовали освобождения президента и осудили захват власти.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил захват власти в Гвинее и призвал повстанцев освободить лидера страны Альфа Конде. Об этом он написал в ночь на понедельник, 6 сентября, в Twitter.

"Я осуждаю захват власти в Гвинее с применением силы и призываю немедленно освободить президента Альфу Конде. Я призываю всех участников событий действовать, соблюдая верховенство закона ради мира и благополучия населения Гвинеи", - заявил он.

Накануне с призывом освободить Конде также обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я решительно осуждаю любой захват правительства силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", - написал Гутерриш в Twitter, добавив, что очень внимательно следит за ситуацией в Гвинее.

Читайте также: Военные взяли власть в Гвинее. Президент арестован. ФОТО

Напомним, в Гвинее произошел государственный переворот под предводительством полковника Мамади Думбуя, в результате мятежа арестован президент страны Альфа Конде. Позже мятежники объявили о введении комендантского часа на всей территории страны. 
Korrespondent
Ещё по теме:
ВОЗ призывает отложить вакцинацию подростков
Миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС. Есть жертвы
Токио-2020 мало что мог предложить, кроме медалей
Кабмин снизил тарифы на электроэнергию, но есть проблема
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Госдеп США призвал Россию освободить Джелялова
noimageВоенные взяли власть в Гвинее. Президент арестован. ФОТО
noimageЕС заявил о необходимости переговоров с талибами
noimageВ США назвали причину победы талибов в Афганистане
Лента новостей