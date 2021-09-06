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6 сентября 21, 10:50
Меркель хочет договориться о продолжении эвакуации
Ангела Меркель
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Канцлер назвала хорошим знаком то, что аэропорт Кабула со вчерашнего дня снова доступен для полетов.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что необходимо договориться с представителями движения "Талибан" о возобновлении эвакуации из Афганистана, сообщает Reuters.
 
"Нам нужно поговорить с талибами о том, как мы можем вывезти людей, которые работали на Германию, из этой страны в безопасное место", - цитирует агентство Меркель.
 
Канцлер назвала хорошим знаком то, что аэропорт Кабула со вчерашнего дня снова доступен для полетов.
 
По ее словам, международные организации также должны иметь возможность улучшить в Афганистане гуманитарную ситуацию.
 
Напомним, что в ночь на 31 августа американские военные покинули аэропорт Кабула, и он перешел под контроль "Талибана", так завершилось время, отведенное талибами на эвакуацию.

Источник: https://korrespondent.net/
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