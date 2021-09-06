Папа Римский сделал заявление об афганских беженцах

Папа Римский Франциск во время своего выступления призвал страны мира принимать беженцев из Афганистана, где террористическое движение “Талибан” захватило власть после падения правительства в Кабуле. Об этом в воскресенье, 5 сентября, говорится на официальном сайте Ватикана.





"В эти минуты потрясений, когда афганцы ищут убежища, я молюсь за самых уязвимых среди них", - заявил Франциск.





Понтифик также сказал, что надеется, что "молодые афганцы получат образование, которое важно для развития человечества".



