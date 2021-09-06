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6 сентября 21, 10:58
Папа Римский сделал заявление об афганских беженцах
Папа Римский Франциск
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Папа Римский вспомнил об афганских беженцах в своем традиционном воскресном выступлении в Ватикане.
Папа Римский Франциск во время своего выступления призвал страны мира принимать беженцев из Афганистана, где террористическое движение “Талибан” захватило власть после падения правительства в Кабуле. Об этом в воскресенье, 5 сентября, говорится на официальном сайте Ватикана.

"В эти минуты потрясений, когда афганцы ищут убежища, я молюсь за самых уязвимых среди них", - заявил Франциск. 

Понтифик также сказал, что надеется, что "молодые афганцы получат образование, которое важно для развития человечества".

Источник: https://korrespondent.net/
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