В Нидерландах снова будут слушать дело МН17

В судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник, 6 сентября, возобновятся слушания по делу о крушении рейса МН17. Слово в суде предоставят родственникам жертв. Об этом в воскресенье, 5 сентября сообщает Укринформ.





"В Нидерландах в судебном комплексе в 10.00 по местному времени начнется очередное заседание суда по делу МН17. Слово в суде предоставят родственникам погибших не только из Нидерландов, но и, в частности, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады", - говорится в сообщении.





Уточняется что выступить в суде пожелали 90 родственников погибших. Суд дал десять дней для реализации их права на выступление.

Известно, что пассажирский Boeing 777 компании Малайзийские авиалинии, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был подбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли граждане 10 государств - 298 человек.

Напомним, совместная следственная группа (JIT), которая ведет следствие по делу о катастрофе MH17 на Донбассе, просит помощи у жителей российского города Курска. В частности, у военных, которые могут предоставить информацию для суда.

Ранее была озвучена экспертиза вскрытия погибшего пилота МН17. Судмедэксперты извлекли более 100 металлических фрагментов из его тела.



