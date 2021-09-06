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6 сентября 21, 11:05
В Нидерландах снова будут слушать дело МН17
суд
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Слово в суде будут иметь родственники погибших не только из Нидерландов, но и, в частности, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады.
В судебном комплексе Схипхол в Нидерландах в понедельник, 6 сентября, возобновятся слушания по делу о крушении рейса МН17. Слово в суде предоставят родственникам жертв. Об этом в воскресенье, 5 сентября сообщает Укринформ.

"В Нидерландах в судебном комплексе в 10.00 по местному времени начнется очередное заседание суда по делу МН17. Слово в суде предоставят родственникам погибших не только из Нидерландов, но и, в частности, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады", - говорится в сообщении.

Уточняется что выступить в суде пожелали 90 родственников погибших. Суд дал десять дней для реализации их права на выступление.
 
Известно, что пассажирский Boeing 777 компании Малайзийские авиалинии, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был подбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли граждане 10 государств - 298 человек.
 
Напомним, совместная следственная группа (JIT), которая ведет следствие по делу о катастрофе MH17 на Донбассе, просит помощи у жителей российского города Курска. В частности, у военных, которые могут предоставить информацию для суда. 
 
Ранее была озвучена экспертиза вскрытия погибшего пилота МН17. Судмедэксперты извлекли более 100 металлических фрагментов из его тела.

Источник: https://korrespondent.net/
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