Талибы убили пресс-секретаря лидера сопротивления

Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления в Афганистане Фахим Дашти был убит в провинции Панджшер. Об этом в воскресенье, 5 сентября сообщают в Twitter со ссылкой на источники новостное агентство Афганистана Khaama Press и Independent Persian.





Как пишет Khaama Press, новость подтвердил Нур Рахман Ахлаки, член "Джамиат-и-Ислами".





В свою очередь афганское агентство TOLO News, Дашти погиб 5 сентября в боях с талибами.





Панджшерская долина осталась последним регионом в Афганистане, непокоренным талибами. В ней сосредоточились оставшиеся силы сопротивления во главе с с Ахмадом Масудом-младшим. Долину обороняют части Национального фронта сопротивления.



