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6 сентября 21, 11:07
Талибы убили пресс-секретаря лидера сопротивления
Фахим Дашти
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Фахим Дашти якобы погиб во время боев с талибами в Панджшере, обстоятельства произошедшего не уточняются.
Пресс-секретарь Фронта национального сопротивления в Афганистане Фахим Дашти был убит в провинции Панджшер. Об этом в воскресенье, 5 сентября сообщают в Twitter со ссылкой на источники новостное агентство Афганистана Khaama Press и Independent Persian. 

Как пишет Khaama Press, новость подтвердил Нур Рахман Ахлаки, член "Джамиат-и-Ислами".

В свою очередь афганское агентство TOLO News, Дашти погиб 5 сентября в боях с талибами.

Панджшерская долина осталась последним регионом в Афганистане, непокоренным талибами. В ней сосредоточились оставшиеся силы сопротивления во главе с с Ахмадом Масудом-младшим. Долину обороняют части Национального фронта сопротивления.

Источник: https://korrespondent.net/
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