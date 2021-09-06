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6 сентября 21, 11:12
Израиль снова будет принимать группы туристов
Израиль
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Власти страны заявили, что турагенты и туроператоры могут подавать заявки на группы от пяти до 30 туристов.
Израиль с 19 сентября возобновит туристические программы посещения страны организованными группами. Об этом в воскресенье, 5 сентября сообщило Министерство туризма страны.

Чтобы получить право въезда, иностранные туристы должны будут предъявить подтверждение о вакцинации. При этом противокоронавирусный препарат должен быть признанным министерством здравоохранения Израиля.

"Необходимо, чтобы члены группы были вакцинированы тремя дозами вакцины или чтобы с даты получения второй дозы не прошло шести месяцев", - уточняется в сообщении.

После приземления туристы должны будут пройти так называемый серологический тест, чтобы доказать наличие антител в их крови.

Въезд будет разрешен только туристам из стран, внесенных в зеленый, желтый и оранжевый списки Израиля по COVID-19.

Источник: https://korrespondent.net/
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