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6 сентября 21, 12:22
В ЕС отреагировали на переворот в Гвинее
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Глава дипломатии Евросоюза, а также генсек ООН потребовали освобождения президента и осудили захват власти.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил захват власти в Гвинее и призвал повстанцев освободить лидера страны Альфа Конде. Об этом он написал в ночь на понедельник, 6 сентября, в Twitter.

"Я осуждаю захват власти в Гвинее с применением силы и призываю немедленно освободить президента Альфу Конде. Я призываю всех участников событий действовать, соблюдая верховенство закона ради мира и благополучия населения Гвинеи", - заявил он.

Накануне с призывом освободить Конде также обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я решительно осуждаю любой захват правительства силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде", - написал Гутерриш в Twitter, добавив, что очень внимательно следит за ситуацией в Гвинее.

Напомним, в Гвинее произошел государственный переворот под предводительством полковника Мамади Думбуя, в результате мятежа арестован президент страны Альфа Конде. Позже мятежники объявили о введении комендантского часа на всей территории страны. 

Источник: https://korrespondent.net/
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