"Талибан" заявил о полном захвате Панджшера

Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что Панджшер - последняя сопротивлявшаяся афганская провинция - полностью перешла под контроль "Талибана". Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Муджахида.





"Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен... Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов. - ред.)", - заявил Муджахид.





Он добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. Талибы заверили жителей Панджшера, что не будут их притеснять.





Афганское агентство Asvaka в свою очередь сообщило, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора Панджшера.





Напомним, накануне СМИ сообщили, что талибы убили пресс-секретаря лидера сопротивления.



