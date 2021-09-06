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6 сентября 21, 12:24
"Талибан" заявил о полном захвате Панджшера
талибы
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Спикер боевиков заявил, что провинция Панджшер перешла под полный контроль "Исламского эмирата".
Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что Панджшер - последняя сопротивлявшаяся афганская провинция - полностью перешла под контроль "Талибана". Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Муджахида.

"Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен... Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов. - ред.)", - заявил Муджахид.

Он добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. Талибы заверили жителей Панджшера, что не будут их притеснять.

Афганское агентство Asvaka в свою очередь сообщило, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора Панджшера.

Напомним, накануне СМИ сообщили, что талибы убили пресс-секретаря лидера сопротивления.

Источник: https://korrespondent.net/
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