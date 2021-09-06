Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.74
USD
26.76
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
6 сентября 21, 12:29
Силы сопротивления отрицают захват Панджшера
сопротивление
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Повстанцы заявляют, что бои за неподконтрольную боевикам провинцию Панджшер продолжаются.
Заявление боевиков "Талибана" о взятии афганской провинции Панджшер не соответствует действительности. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили во Фронте сопротивления, передает РИА Новости.

Там отметили, что бои за последнюю неподконтрольную талибам провинцию продолжатся.

Напомним, сегодня утром "Талибан" заявил о полном захвате Панджшера. СМИ также сообщали, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора Панджшера.

Напомним, на прошлой неделе "Талибан" также заявлял о взятии провинции, однако позже повстанцы сообщили о разгроме талибов.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В США вынесли первый тюремный приговор за захват Капитолия
В Афганистане при нападении погибли 100 мирных жителей
Боевики ИГИЛ напали на траурную процессию в Ираке
В Афганистане боевики напали на дом и.о. министра обороны
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На суде по делу MH17 выступили девять родственников погибших
noimageВице-президент Афганистана покинул страну
noimageГермания передаст странам 100 миллионов доз вакцин
noimage"Талибан" заявил о полном захвате Панджшера
noimageВ ЕС отреагировали на переворот в Гвинее
Лента новостей