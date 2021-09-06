Силы сопротивления отрицают захват Панджшера

Заявление боевиков "Талибана" о взятии афганской провинции Панджшер не соответствует действительности. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили во Фронте сопротивления, передает РИА Новости.





Там отметили, что бои за последнюю неподконтрольную талибам провинцию продолжатся.





Напомним, сегодня утром "Талибан" заявил о полном захвате Панджшера. СМИ также сообщали, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора Панджшера.





Напомним, на прошлой неделе "Талибан" также заявлял о взятии провинции, однако позже повстанцы сообщили о разгроме талибов.



