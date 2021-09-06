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6 сентября 21, 12:39
Германия передаст странам 100 миллионов доз вакцин
вакцина
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На встрече с главами здравоохранения стран G20 Йенс Шпан заявил, что пандемия COVID-19 не закончится, пока не закончится по всему миру.
Германия до конца этого года передаст миру 100 миллионов доз вакцин от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, - пишет DW.

По словам Шпана в самой Германии от коронавируса вакцинировали 100 млн. жителей.

На встрече с главами здравоохранения стран G20 Шпан заявил, что пандемия COVID-19 не закончится, пока не закончится по всему миру. В противном случае могут возникнуть новые мутации.

Отмечается, что, благодаря международным усилиям, к концу года планируют вакцинировать 40 процентов всех жителей планеты.

Как сообщалось ранее, Германия передала Украине партию CОVID-вакцины.

Источник: https://korrespondent.net/
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