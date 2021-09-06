Германия передаст странам 100 миллионов доз вакцин

Германия до конца этого года передаст миру 100 миллионов доз вакцин от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, - пишет DW.





По словам Шпана в самой Германии от коронавируса вакцинировали 100 млн. жителей.





На встрече с главами здравоохранения стран G20 Шпан заявил, что пандемия COVID-19 не закончится, пока не закончится по всему миру. В противном случае могут возникнуть новые мутации.





Отмечается, что, благодаря международным усилиям, к концу года планируют вакцинировать 40 процентов всех жителей планеты.





Как сообщалось ранее, Германия передала Украине партию CОVID-вакцины.



