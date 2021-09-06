Вице-президент Афганистана покинул страну

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее объявил себя исполняющим обязанности президента, покинул Афганистан. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в прошлой администрации.





Отмечается, что Салех оставил единственную неподконтрольную "Талибану" провинцию Панджшер и уехал в Таджикистан.





Напомним, сегодня утром "Талибан" заявил о полном захвате Панджшера. СМИ также сообщали, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора Панджшера. Однако позже силы сопротивления заявили, что бои за неподконтрольную боевикам провинцию Панджшер продолжаются.



