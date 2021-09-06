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6 сентября 21, 12:50
Вице-президент Афганистана покинул страну
Амрулла Салех
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Объявивший себя исполняющим обязанности президента Салех оставил Панджшер и уехал в Таджикистан.
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее объявил себя исполняющим обязанности президента, покинул Афганистан. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в прошлой администрации.

Отмечается, что Салех оставил единственную неподконтрольную "Талибану" провинцию Панджшер и уехал в Таджикистан.

Напомним, сегодня утром "Талибан" заявил о полном захвате Панджшера. СМИ также сообщали, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора Панджшера. Однако позже силы сопротивления заявили, что бои за неподконтрольную боевикам провинцию Панджшер продолжаются.

Источник: https://korrespondent.net/
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