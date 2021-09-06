На суде по делу MH17 выступили девять родственников погибших

Следующее заседание состоится завтра, 7 сентября, в 10:00 по местному времени, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня, 6 сентября, в судебном комплексе "Схипхол" слово имели 9 родственников погибших рейса МН17. Завтра в суде должны выступить еще 8 родных погибших.

Голландка Риа ван дер Стин, которая в катастрофе МН17 потеряла отца и мачеху, первой выступала в суде. Свое выступление женщина начала на русском, заявив, что родственники погибших знают, кто виноват в трагедии.

Ван дер Стин процитировала Александра Солженицына: "Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут".

"Что почувствовали бы на нашем месте те, кто совершил это преступление? Если бы они стали жертвой политического кошмара, в который их страна даже не была втянута? Что почувствовал бы Путин и его коррумпированный режим", - заявила австралийка Ванесса Ризк, потерявшая в катастрофе родителей.

В целом слово в суде будут иметь более 90 родственников погибших в катастрофе MH17 - из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17.

Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР".

Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.