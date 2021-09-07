Война продолжается. Талибы контролируют не все

В Афганистане более недели продолжаются ожесточенные бои в провинции Панджшер. 6 сентября талибы заявил о разгроме последнего очага сопротивления и об окончании гражданской войны. Однако повстанцы отрицают заявления исламистов и обещают продолжить борьбу, "пока не восстановятся справедливость и свобода".





Лидер Национального фронта сопротивления Ахмад Массуд предлагал талибам прекратить бои за Панджшер, если боевики остановят военную операцию и покинут регион. Но те отказались. Тем временем G7 намерена собраться, чтобы обсудить ситуацию в Афганистане. Корреспондент.net рассказывает подробности.





Надвигающийся кризис на стороне сопротивления





Террористическая организация "Талибан", установившая контроль над Афганистаном 15 августа, в действительности не полностью властна над страной, как утверждает.





Во-первых, талибы никак не могут огласить состав своего правительства, в то время как это было обещано сделать около недели назад. Напомним, что радикальные исламисты обещают создать инклюзивное руководство, как того ожидает Запад (среди министров должны быть представители национальных меньшинств).





Во-вторых, населенная таджиками провинция Панджшер на северо-востоке страны продолжает вооруженное сопротивление, которое возглавляет полевой командир Ахмад Масуд и вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя главой государства после бегства президента Ашрафа Гани.





В настоящее время это единственная сила в Афганистане, открыто бросившая вызов "Талибану". Как показала прошедшая неделя, сопротивление достаточно боеспособно. В последние несколько дней бои носят особенно ожесточенный характер.





Масуд в своей статье в газете Washington Post утверждал, что на его стороне воюет много военных из афганской армии и спецназовцы, а оружие для сопротивления копилось на протяжении нескольких лет; однако точная численность его отрядов неизвестна.





В последние дни "Талибан" и Фронт национального сопротивления попеременно заявляют о своих успехах, но пока ситуация остается неопределенной.





Талибы еще в прошлую пятницу заявили, что полностью захватили Панджшер. Однако повстанцы сразу выступили с опровержением. 5 сентября представитель повстанцев Фахим Дашти заявил, что бойцы Фронта сопротивления выбили боевиков из провинции.





По его словам, очередное наступление террористов провалилось, когда тысячи нападавших были взяты в окружение. Они понесли большие потери убитыми, раненными и пленными, заявил он. "Многие из взятых в плен - иностранцы, большинство из них - пакистанцы", - уточнил спикер.





По сведениям сопротивления, талибы мобилизовали против Панджшера на шести направлениях более 20 тысяч боевиков.





При этом 5 сентября афганское агентство Bakhtar News Agency цитировало заявление талибов о том, что практически вся провинция Панджшер перешла в их руки. Согласно этой информации, под контролем боевиков находятся пять из шести районов Панджшера.





Однако повстанцы говорят, что силы боевиков попали в засаду и отступили, ни один из районов не перешел под их контроль.





В воскресенье противоборствующие стороны "обменялись" ликвидацией видных представителей. Так, в Панджшере заявили об убийстве одного из ключевых командиров талибов Мавлави Фасихуддина, более известного как Мавлави Махдум. А радикалы в боях убили пресс-секретаря Фронта национального сопротивления Фахима Дашти.





6 сентября боевики вновь заявили о захвате "последнего оплота врагов-наемников". "Провинция Панджшер была полностью захвачена", - заявил в понедельник представитель "Талибана" Забихулла Муджахид. По данным афганского информагентства Asvaka, флаг талибов поднят над зданием офиса губернатора Панджшера.





Между тем Фронт национального сопротивления отрицает утверждения талибов. Силы повстанцев присутствуют на всех стратегических позициях в долине и готовы продолжить боевые действия, заявляют повстанцы.





"Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против "Талибана" и их сообщников будет продолжаться до тех пор. Пока не восторжествует справедливость и свобода", - заявили защитники Панджшерской долины.





Тем временем талибы поделились видео, в котором заявили о захвате мавзолея Панджшерского льва Ахмад Шаха Масуда, отца нынешнего лидера Фронта сопротивления.





Лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил накануне о готовности прекратить бои и начать переговоры, если талибы прекратят военные операции и покинут регион.





"Фронт национального сопротивления готов немедленно прекратить войну для достижения прочного мира, если талибы прекратят свои атаки и военные операции в Панджшере и Андарабе. Мы также надеемся провести всеобъемлющую встречу с учеными и реформаторами", - написал Масуд в Facebook, добавив, что талибам стоит вывести свои войска из этих районов.





Кроме того, лидер сопротивления призвал талибов снять санкции в отношении Панджшера. Он напомнил, что с подобными призывами ранее выступили афганские улемы (исламские ученые), и призвал боевиков последовать рекомендациям богословов.





Нападения на районы, где у "Талибана" нет поддержки, Масуд назвал нарушением закона.





"Фронт национального сопротивления привержен делу разрешения споров с талибами мирным путем в соответствии с религиозными и моральными принципами и уверен, что сможет вести мирные переговоры с талибами и остальными группами, представляющими афганский народ различными способами", - указал Масуд.





"Талибан" отверг предложение Масуда о возможности прекращения огня. "Не осталось тем для переговоров после того, как отвергли наше предложение о мире. Движение близко к установлению контроля над центром провинции после захвата семи районов", - сказал он.





Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли считает, что гражданская война - наиболее вероятный сценарий развития ситуации в Афганистане.





"Моя военная оценка заключается в том, что имеющиеся условия наиболее вероятно приведут к гражданской войне. Не уверен, что "Талибан" сможет консолидировать власть и установить управление", - сказал он.





Стоит отметить, что в 1996-2001 годах, когда талибы были у власти в Афганистане, расположенную в 120 километрах к северу от Кабула Панджшерскую долину они не контролировали.





На руку силам фронта может сыграть ухудшение социально-экономической ситуации в стране, считает директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.





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Недовольство населения со временем будет расти, прогнозирует он, "и талибам рано или поздно придется его подавлять и действовать более жестко, что может привести к расширению зоны сопротивления".





Также, по мнению эксперта, важны позиции внешних игроков (пока ни одна из стран региона, включая страны Центральной Азии, ни другие внешние игроки не поддержали сопротивление).





"Душанбе вряд ли поддержит [фронт] без зеленого света от крупных игроков. И еще важно то, что пока ни одна страна не призывала талибов воздержаться от атак. Все ждут развития ситуации", - цитирует РБК эксперта.





Тем временем в Афганистане усугубляется не только политический, но и гуманитарный кризис. 5 сентября в Кабул даже прилетел заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс, чтобы обсудить с представителями "Талибана" ситуацию.





Из-за войны нарушились поставки гуманитарной помощи, тяжелыми последствиями грозит обернуться и сильнейшая засуха этим летом.





Для обсуждения ситуации в Афганистане 8 сентября страны Большой семерки проведут расширенное заседание. На встречу приглашены, в том числе, Китай и Россия. Напомним, что талибы называют Пекин своим главным союзником и с Москвой радикальные исламисты в "хороших отношениях".





Вероятно, будут обсуждаться как ситуация в Панджшере, так и гуманитарный кризис, который грозит перерасти в катастрофу и привести к массовому голоду.



