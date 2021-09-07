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7 сентября 21, 14:18
Польский генерал назвал число мигрантов в Беларуси
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Власти Беларуси привезли нелегалов в страну, чтобы доставить на границу Литвы, Латвии и Польши, утверждает глава Пограничной службы.
По оценкам польских пограничников, в настоящее время в Беларуси находятся более 10 000 мигрантов из кризисных регионов, стремящихся попасть в ЕС. Начальник Пограничной службы Польши генерал Томаш Прага заявил в понедельник, 6 сентября, что в последние дни зафиксировано увеличение числа попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы, передает Польское радио.

Так, в субботу погранслужба предотвратила незаконное пересечение границы 215 человек, в воскресенье - еще 152, а в понедельник утром - 59 человек.
По словам генерала, режим белорусского правителя Александра Лукашенко привез их в страну, чтобы после короткого пребывания доставить на границу Литвы, Латвии и Польши. Прага добавил, что в преступных схемах участвуют международные группировки, которые пытаются перебросить мигрантов из стран Азии и Африки в Западную Европу. Многие из мигрантов в интервью с пограничниками указывали в качестве пункта назначения Германию или Францию: "Многие говорят, что хотели поехать к брату, сестре или родственникам и не знали, что у них на пути еще лежит Польша и есть граница".

Литва, Латвия и Польша обвиняют власти в Минске в организованной доставке беженцев к внешней границе ЕС. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения в районах на границе с Беларусью. В конце мая, после того как западные страны ужесточили санкции против Беларуси, Лукашенко объявил, что Минск больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС.

Источник: https://korrespondent.net/
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