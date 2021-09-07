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7 сентября 21, 14:21
Израиль обстрелял производство ракет ХАМАС
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Израильские военные поразили ряд целей в секторе Газа, среди которых - площадка для производства ракет и бетонный завод, на котором строились сети подземных туннелей ХАМАС.
Самолеты ВВС Израиля атаковали площадку для производства ракет Хамас, а также бетонный завод в Хани Юнисе. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает The Jerusalem Post.

Согласно заявлению представителя израильских военных, бетон, изготовленный на заводе, был использован для строительства сети подземных туннелей ХАМАС. Эти объекты были расположены в центре гражданского района в секторе Газа, недалеко от культурных объектов, мечетей и водоснабжения.

По данным палестинских СМИ, жертв и ранений нет.

Как сообщается, атака произошла в ответ на пожары на юге Израиля, вызванные зажигательными пулями, присланными из Сектора.

Источник: https://korrespondent.net/
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