Израиль обстрелял производство ракет ХАМАС

Самолеты ВВС Израиля атаковали площадку для производства ракет Хамас, а также бетонный завод в Хани Юнисе. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает The Jerusalem Post.





Согласно заявлению представителя израильских военных, бетон, изготовленный на заводе, был использован для строительства сети подземных туннелей ХАМАС. Эти объекты были расположены в центре гражданского района в секторе Газа, недалеко от культурных объектов, мечетей и водоснабжения.





По данным палестинских СМИ, жертв и ранений нет.





Как сообщается, атака произошла в ответ на пожары на юге Израиля, вызванные зажигательными пулями, присланными из Сектора.



