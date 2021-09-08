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8 сентября 21, 09:22
Экс-посол США в России о заявлении Байдена-Зеленского
Вершбоу
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Минских соглашений неслучайно нет в совместной декларации президентов США и Украины Байдена и Зеленского, считает бывший посол США в России Вершбоу

Экс-посол США в РФ заметил отсутствие упоминания минских соглашений в совместной декларации президентов Украины и США после визита в Вашингтон украинской делегации высшего уровня. По мнению Александра Вершбоу, это позитивный сигнал, пишет ZN.ua.

То, что в тексте документа нет упоминаний о договоренностях Украины с оккупантами насчет будущего Донбасса – "неслучайно", заявил он вчера на Zoom-конференции "Зеленский наконец получил свой визит в Белый дом. Что теперь?"

"Это позитивный сигнал для Украины, в отличие от упоминаний о формуле Штайнмайера, что играет больше на россиян, или затяжной мантры, что только минские договоренности должны быть основой для мирного урегулирования", – сказал бывший заместитель генсека НАТО.

Американский дипломат полагает, что администрация США понимает: нужна некоторая модификация "Минска", чтобы он действительно мог привести к подвижкам в направлении устойчивого мира.

Украинский президент Владимир Зеленский после визита к американскому коллеге Джо Байдену сообщил, что предложил хозяину Белого дома новый формат урегулирования ситуации на востоке Украины, который подразумевает активное участие США в этом процессе. В Вашингтоне обещали подумать.

СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Цель Кремля – дестабилизировать Украину, в том числе изнутри, через пособников и агентуру. Задача оккупантов: чтобы Украина признала субъектность их террористических образований ДНР/ЛНР, и влиять через них на внешнюю политику страны.

2 сентября схожую с мыслью Вершбоу "догадку" озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович: якобы Украина "снялась с крючка минских соглашений", потому что они не упоминаются в декларации президентов.

Ранее Вершбоу говорил, что Россия после встречи Зеленского с Байденом "пытается вбить клин" между США и Украиной. По его мнению, НАТО нужно пересмотреть стратегию по РФ и "заставить" ее уйти с Донбасса.  

Также в начале осени российский лидер Путин пожаловался, что президенты Украины – не пророссийские. 
liga.net
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