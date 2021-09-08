В аэропорту в Италии умерла украинка

В Италии в международном аэропорту Каподичино (Неаполь) перед посадкой на самолет умерла 60-летняя украинка Анна Бурак. После этого все ее вещи и сбережения украли. Об этом на своей странице в Facebook сообщил итальянский общественный деятель, медийник Лука Абейте.





Он рассказал, что женщина 3 сентября планировала вернуться на родину, однако уже на территории аэропорта ей стало плохо. Медики не смогли ей помочь и украинка скончалась.





Позже выяснилось, что у нее в это время были украдены все вещи, в том числе и наличные деньги, которые на тот момент были при ней.





"Человеческой подлости нет предела. Женщина умерла перед тем, как вылететь на родину к близким, которых она не видела годами, но кто-то обворовал ее", - написал Абейте.





Пока неизвестно, когда женщину обокрали: в аэропорту или после доставки ее тела в морг.





Правоохранители Неаполя начали расследование и пытаются установить обстоятельства происшествия и разыскать вора.





Как в свою очередь сообщила Украинская Газета IT, Анна Бурак несколько лет жила в маленьком городке Валло ди Диана, где работала сиделкой и волонтером.











