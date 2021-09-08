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8 сентября 21, 10:20
В Париже ограбили ювелирный магазин на 10 млн евро
ограбление
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Ограбление произошло в так называемом "Золотом треугольнике" у Вандомской площади, где расположены самые дорогие в Европе ювелирные магазины.
В Париже вооруженные преступники ограбили ювелирный магазин на площади Вандом и вынесли драгоценности на сумму около 10 млн евро. Об этом во вторник, 7 сентября сообщает Reuters..

Уточняется, что группа похитителей, двое из которых в итоге были задержаны полицией, похитила драгоценности и украшения известного бренда Bulgari.

Агентство рассказывает, что после того, как к правоохранителям поступил сигнал об ограблении, они погнались за автомобилем с тремя подозреваемыми, а также лицами, которые перемещались на двух скутерах.

В итоге автомобиль, серый BMW, был брошен после полицейской погони в 4-м округе в центре французской столицы.

"Сотрудник полиции выстрелил и ранил одного из преступников в ногу, который затем был арестован. Второй мужчина, укрывшийся на подземной автостоянке Forum des Halles, также был задержан. Троим злоумышленникам удалось скрыться", - рассказали в полиции. 

Это уже третья кража в ювелирном магазине в Париже в течение последних двух месяцев.

Источник: https://korrespondent.net/
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