В Париже ограбили ювелирный магазин на 10 млн евро

В Париже вооруженные преступники ограбили ювелирный магазин на площади Вандом и вынесли драгоценности на сумму около 10 млн евро. Об этом во вторник, 7 сентября сообщает Reuters..





Уточняется, что группа похитителей, двое из которых в итоге были задержаны полицией, похитила драгоценности и украшения известного бренда Bulgari.





Агентство рассказывает, что после того, как к правоохранителям поступил сигнал об ограблении, они погнались за автомобилем с тремя подозреваемыми, а также лицами, которые перемещались на двух скутерах.





В итоге автомобиль, серый BMW, был брошен после полицейской погони в 4-м округе в центре французской столицы.





"Сотрудник полиции выстрелил и ранил одного из преступников в ногу, который затем был арестован. Второй мужчина, укрывшийся на подземной автостоянке Forum des Halles, также был задержан. Троим злоумышленникам удалось скрыться", - рассказали в полиции.





Это уже третья кража в ювелирном магазине в Париже в течение последних двух месяцев.



