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8 сентября 21, 10:37
В Беларуси судят рэпера за песню "Лукашенко, уходи!"
Евгений Петров
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Власти сочли песню 22-летнего музыканта оскорбительной. Молодому человеку грозит до четырех лет тюрьмы и крупный штраф.
В Беларуси начался суд над 22-летним рэпером Евгением Петровым, написавшем песню об Александре Лукашенко, которую власти назвали "оскорбительной". Об этом пишет Гомельская весна.

Отмечается, что в августе 2020 года, в разгар массовых протестов в Беларуси, музыкант написал трек под названием Лукашенко, уходи!.

"Меня очень взволновало то, что происходило в Беларуси во время выборной кампании. Нерегистрация кандидатами в президенты, задержания активистов, политиков, блогеров", – отметил рэпер.

Несмотря на то, что силовики и судебные эксперты сочли запись оскорбительной, он не считает таковым свое творчество. Обвинения при этом называет политическими.

Дело музыканта рассматривается в закрытом режиме. Ему грозит до четырех лет тюрьмы и крупный штраф. Тем временем за распространение песни другой белорус уже получил один год колонии.

Источник: https://korrespondent.net/
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