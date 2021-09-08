В Беларуси судят рэпера за песню "Лукашенко, уходи!"

В Беларуси начался суд над 22-летним рэпером Евгением Петровым, написавшем песню об Александре Лукашенко, которую власти назвали "оскорбительной". Об этом пишет Гомельская весна.





Отмечается, что в августе 2020 года, в разгар массовых протестов в Беларуси, музыкант написал трек под названием Лукашенко, уходи!.





"Меня очень взволновало то, что происходило в Беларуси во время выборной кампании. Нерегистрация кандидатами в президенты, задержания активистов, политиков, блогеров", – отметил рэпер.





Несмотря на то, что силовики и судебные эксперты сочли запись оскорбительной, он не считает таковым свое творчество. Обвинения при этом называет политическими.





Дело музыканта рассматривается в закрытом режиме. Ему грозит до четырех лет тюрьмы и крупный штраф. Тем временем за распространение песни другой белорус уже получил один год колонии.



