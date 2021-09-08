Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.59
USD
26.74
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
8 сентября 21, 10:42
В Мексике произошло мощное землетрясение
землетрясение
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Землетрясение привело к отключению электричества в отдельных районах Мехико, однако разрушений в городе не замечено.
В столице Мексики, Мехико, недалеко от курорта Акапулько произошло землетрясение магнитудой 7,4. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Отмечается, что землетрясение привело к отключению электричества в отдельных районах Мехико.

По словам главы правительства города Клаудии Шейнбаум, Управление общественной безопасности выполнило уже три облета города, никакого ущерба выявлено не было.

Однако, как сообщает The New York Times, власти заявили, что в результате землетрясения погиб как минимум один человек. Губернатор штата рассказал, что человек погиб, когда на него упал столб. 

Для мексиканского штата Герерро на западном побережье страны объявлена угроза цунами.

По данным местных служб гражданской защиты, из-за землетрясения на дороги в штате обрушились оползни и камнепады. Сотовая связь в районе происшествия перегружена.




Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Мехико обрушилась эстакада с метро:15 погибших, 70 раненых
Обвал моста на трассе Львов-Луцк: как будет ездить транспорт
В Чили произошло землетрясение
В Таджикистане произошло землетрясение, есть жертвы
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Беларуси судят рэпера за песню "Лукашенко, уходи!"
noimageВ Париже ограбили ювелирный магазин на 10 млн евро
noimageТрамп опять намерен баллотироваться
noimageВ аэропорту в Италии умерла украинка
noimageЭкс-посол США в России о заявлении Байдена-Зеленского
Лента новостей