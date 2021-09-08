В Мексике произошло мощное землетрясение

В столице Мексики, Мехико, недалеко от курорта Акапулько произошло землетрясение магнитудой 7,4. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.





Отмечается, что землетрясение привело к отключению электричества в отдельных районах Мехико.





По словам главы правительства города Клаудии Шейнбаум, Управление общественной безопасности выполнило уже три облета города, никакого ущерба выявлено не было.





Однако, как сообщает The New York Times, власти заявили, что в результате землетрясения погиб как минимум один человек. Губернатор штата рассказал, что человек погиб, когда на него упал столб.





Для мексиканского штата Герерро на западном побережье страны объявлена угроза цунами.





По данным местных служб гражданской защиты, из-за землетрясения на дороги в штате обрушились оползни и камнепады. Сотовая связь в районе происшествия перегружена.



