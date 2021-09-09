Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.61
USD
26.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
9 сентября 21, 11:48
Госдеп: Талибы не выпускают эвакуационные самолеты
Энтони Блинкен
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Вашингтоне опасаются, что на борту авиалайнеров могут быть сотни людей, которые не прошли проверку, касающуюся безопасности.
В Афганистане движение "Талибан" не дает разрешения на вылет четырех чартерных самолетов, на борту которых находятся желающие покинуть страну американцы и афганцы. Об этом в среду, 8 сентября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Талибы не позволяют чартерным рейсам вылететь. США делают все возможное для того, чтобы рейсы состоялись. Любая легитимность, поддержка правительства "Талибана" должна быть заслужена его действиями", - сказал глава Госдепа.

В связи с этим пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что вашингтонская администрация пытается обеспечить возможность для выезда из Афганистана лиц, имеющих американское гражданство, однако военные базы США не будут принимать эвакуационные рейсы.

По ее словам, на борту этих самолетов могут быть сотни людей, которые не были внесены в список пассажиров, и Вашингтону неизвестно, какие проверки они прошли и какие у них документы.

"Мы не разрешим посадку на военных базах США самолетов, на борту которых сотни неизвестных нам людей, не прошедших проверку, касающуюся безопасности, и когда мы не видели список пассажиров", - отметила Псаки.

Как сообщалось, Вашингтон работает с талибами над организацией дополнительных рейсов по эвакуации гражданских лиц из Кабула. По данным госсекретаря, в Афганистане находятся около 100 американских граждан, которые хотят вернуться на родину.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
За атакой на танкер Mercer Street стоит Иран – США
Кулеба и Ермак встретились с госсекретарем США
Украинский самолет вылетел из Кабула
В Киев прибыл эвакуационный самолет из Кабула
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Польша открыла границы для украинских туристов
noimageТалибы запретили протесты в Афганистане
noimageВ мире COVID-19 заболели уже более 223 млн человек
noimageВ Дании мигрантов обяжут отрабатывать пособие
noimageБолгария ужесточает карантин
Лента новостей