Госдеп: Талибы не выпускают эвакуационные самолеты

В Афганистане движение "Талибан" не дает разрешения на вылет четырех чартерных самолетов, на борту которых находятся желающие покинуть страну американцы и афганцы. Об этом в среду, 8 сентября, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.





"Талибы не позволяют чартерным рейсам вылететь. США делают все возможное для того, чтобы рейсы состоялись. Любая легитимность, поддержка правительства "Талибана" должна быть заслужена его действиями", - сказал глава Госдепа.





В связи с этим пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что вашингтонская администрация пытается обеспечить возможность для выезда из Афганистана лиц, имеющих американское гражданство, однако военные базы США не будут принимать эвакуационные рейсы.





По ее словам, на борту этих самолетов могут быть сотни людей, которые не были внесены в список пассажиров, и Вашингтону неизвестно, какие проверки они прошли и какие у них документы.





"Мы не разрешим посадку на военных базах США самолетов, на борту которых сотни неизвестных нам людей, не прошедших проверку, касающуюся безопасности, и когда мы не видели список пассажиров", - отметила Псаки.





Как сообщалось, Вашингтон работает с талибами над организацией дополнительных рейсов по эвакуации гражданских лиц из Кабула. По данным госсекретаря, в Афганистане находятся около 100 американских граждан, которые хотят вернуться на родину.



