В мире сделано 5,5 млрд COVID-прививок

Во всех странах мира применили около 5,5 миллиарда доз вакцин от коронавируса СOVID-19. Такие данные озвучил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в среду, 8 сентября.





"Всего в мире было введено 5,5 миллиарда доз вакцин, однако 80% из них приходятся на страны с высоким и средним уровнем доходов", - уточнил он.

Так, Гебрейесус напомнил, что глобальная цель ВОЗ заключается в том, чтобы в каждой стране к концу сентября было вакцинировано 10% населения, к концу года - 40% населения и к середине следующего года - 70% населения. Однако, отметил он, если большинство стран с высоким уровнем доходов уже достигли цели в 40%, ни одна страна с низким уровнем доходов не достигла цели даже в 10%.





"И это не их вина. О вакцинном равенстве идет много разговоров, но, к сожалению, действий очень мало. Страны с высоким уровнем дохода пообещали пожертвовать один миллиард доз вакцин, но пока пожертвовано менее 15% из них. Производители также обещали приоритизировать механизм Covax и страны с низким уровнем дохода. Хватит с нас обещаний. Мы не хотим обещаний, мы просто хотим вакцины", - подчеркнул глава ВОЗ.



