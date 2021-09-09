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9 сентября 21, 12:03
В Дании мигрантов обяжут отрабатывать пособие
мингранты
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Правила направлены прежде всего на женщин-мигранток. Шесть из десяти женщин из Ближнего Востока, Северной Африки и Турции не работают, находясь в Дании.
Правительство Дании изменило правило выплат материальной помощи беженцам, выдвинув ряд новых требований. Так, некоторым мигрантам в Дании теперь придется отрабатывать 37 часов в неделю, чтобы получать государственную помощь, сообщает BBC.

Соответствующее заявление сделала глава правительства страны Метте Фредериксен.

"Мы хотим ввести новую трудовую логику, согласно которой люди обязаны вносить свой вклад и приносить пользу. Если мигранты и беженцы не смогут трудоустроиться на постоянной основе, им придется работать для получения помощи", - заявила глава правительства Дании.

На начальном этапе нововведения будут касаться тех мигрантов, кто в течение трех-четырех лет получал государственную помощь, однако до сих пор не имеет определенного уровня знаний датского языка.

Премьер-министр подчеркнула, что правила направлены прежде всего на женщин-мигранток. Правительство заявило, что шесть из десяти женщин из Ближнего Востока, Северной Африки и Турции не работают, находясь в Дании.

В датском правительстве считают, что эта инициатива поможет мигрантам в интеграции в общество.

"Слишком долго мы многим оказывали медвежью услугу, ничего от них не требуя", - подчеркнула Фредериксен.

Как отметил датский министр занятости Петер Хуммельгор, здесь может идти речь о "сборе окурков или пластика" на пляже или помощь в решении различных задач для определенной компании.

Ранее правительство Дании поставило цель сократить число просителей убежища до нуля. В последние годы Дания не один раз усиливала иммиграционную политику. Сейчас эта страна имеет одни из самых жестких требований в отношении мигрантов во всей Европе.

Источник: https://korrespondent.net/
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