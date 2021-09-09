В мире COVID-19 заболели уже более 223 млн человек

По состоянию на утро четверга, 9 сентября, в мире коронавирусом заболело уже более 223,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.





Всего в мире на COVID-19 инфицированно 223,381,096 человек, из них выздоровели 199,894,742 лица. Количество умерших возросло до 4,608,897.





Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (41,397,587), Индия (33,138,856), Бразилия (20,928,008), Великобритания (7,094,592), Россия (7,065,904), Франция (6,866,856), Турция (6,566,568) и Аргентина (5,215,332).





Больше всего смертей среди стран мира зафиксировано в США (671,183), Бразилии (584,458) и Индии (441,782).



