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Мир
9 сентября 21, 12:12
В мире COVID-19 заболели уже более 223 млн человек
коронавирус
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Больше всего смертей среди стран мира зафиксировано в США (671,183), Бразилии (584,458) и Индии (441,782).
По состоянию на утро четверга, 9 сентября, в мире коронавирусом заболело уже более 223,3 млн человек. Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Всего в мире на COVID-19 инфицированно 223,381,096 человек, из них выздоровели 199,894,742 лица. Количество умерших возросло до 4,608,897.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (41,397,587), Индия (33,138,856), Бразилия (20,928,008), Великобритания (7,094,592), Россия (7,065,904), Франция (6,866,856), Турция (6,566,568) и Аргентина (5,215,332).

Больше всего смертей среди стран мира зафиксировано в США (671,183), Бразилии (584,458) и Индии (441,782).

Источник: https://korrespondent.net/
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