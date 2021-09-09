Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.61
USD
26.72
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
9 сентября 21, 12:17
Талибы запретили протесты в Афганистане
протест
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Первое официальное заявление афганского МВД под контролем "Талибана" запретило в стране протесты. В этот же день было объявлено о предстоящем запрете женского спорта.
Исламистское радикальное движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, запретило уличные протесты. Об этом говорится в первом официальном заявлении министерства внутренних дел в правительстве под управлением "Талибана", которое было распространено в среду, 8 сентября. Сообщается, что нарушителей и организаторов протестов будут карать.

Отныне организаторы протестов должны заранее, не позднее чем за 24 часа, сообщать министерству юстиции причину проведения акции протестов, ее место и время, а также лозунги, которые предполагается использовать. Причиной для запрета были названы нарушения общественного порядка, которые вызваны протестами против "Талибана", прошедшими в последние дни. В Кабуле и Герате талибы разгоняли протесты выстрелами в воздух, сообщается и о погибших.

Среди участников протестов в Афганистане немало женщин, недовольных вводимыми талибами ограничениями. В частности, в среду председатель комиссии по культуре "Талибана" Ахмудаллах Васик заявил в интервью австралийскому канала CBS, что женщинам Афганистана запретят заниматься спортом. По словам Васика, во время спортивных игр появляется опасность открытия лица или частей тела, что не является "ни подобающим, ни необходимым".

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В МВД напомнили украинцам о запрещенной символике
Украина прекращает авиасообщение с Беларусью
В ЕС запретили принимать авиарейсы из Беларуси
Война в Афганистане окончена - "Талибан"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Польша открыла границы для украинских туристов
noimageВ мире COVID-19 заболели уже более 223 млн человек
noimageВ Дании мигрантов обяжут отрабатывать пособие
noimageБолгария ужесточает карантин
noimageВ ООН назвали три причины стихийных бедствий на планете
Лента новостей