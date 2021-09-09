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9 сентября 21, 12:26
Польша открыла границы для украинских туристов
Польша
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Срок 10-дневного карантина в Польше будет сокращен при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, который сделан не ранее 7-дневного периода с момента въезда.
Польша с 9 сентября открыла свои границы для украинских туристов. Но для въезда нужно соблюдать определенные условия. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что срок 10-дневного карантина в Польше будет сокращен при наличии отрицательного результата теста на коронавирус, который сделан не ранее 7-дневного периода с момента въезда на территорию Польши. Завершением карантина считается наличие в телеинформационной системе записи об отрицательном результате теста.

От карантина освобождаются вакцинированные от COVID-19 (при наличии англоязычного/польскоязычного документального подтверждения полного курса вакцинации вакциной, зарегистрированной в ЕС - Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca, Jonson & Jonson); переболевшие COVID-19 (при наличии документального подтверждения); водители и члены экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, студенты, дипломаты, медики, журналисты и другие категории.

Источник: https://korrespondent.net/
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