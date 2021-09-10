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10 сентября 21, 10:17
Евросоюз обновил перечень стран, откуда разрешен въезд
поездка
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Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, остается 13 стран, в том числе Украина.

Албания, Сербия, Армения и еще нескольких государств исключены из списка стран, граждане которых могут путешествовать в ЕС без дополнительных ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на решение Совета Евросоюза.

"После пересмотра в соответствии с рекомендацией по постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, в список был добавлен Уругвай, а Албания Армения, Азербайджан, Бруней-Даруссалам, Япония и Сербия были удалены из списка", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, остается 13 стран, в том числе Украина.

Как сообщалось ранее, Норвегия и Финляндия разрешили въезд вакцинированным украинцам.
Korrespondent
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