Цена на газ в Европе пробила психологический рубеж

Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures превысила психологическую отметку $700 за тысячу кубометров.Об этом свидетельствуют данные биржи в четверг, 9 сентября.





Стоимость фьючерса в начале торгов составляла $679 за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до $696, а под вечер достигла максимума – $700,2.





Прошлый рекорд был побит накануне. Тогда стоимость контракта дошла до отметки 670 долларов. А днем ранее, во вторник, показатель превысил 660 долларов.





Газ дорожает на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы при сокращении поставок из России. До начала отопительного сезона остается чуть более месяца, а европейские ПХГ заполнены менее чем на 70%, что на 15% меньше среднего уровня за последние пять лет.



