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10 сентября 21, 10:48
Цена на газ в Европе пробила психологический рубеж
газ
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Газ дорожает на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы при сокращении поставок из России.
Цена октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures превысила психологическую отметку $700 за тысячу кубометров.Об этом свидетельствуют данные биржи в четверг, 9 сентября.

Стоимость фьючерса в начале торгов составляла $679 за тысячу кубометров, в течение дня корректировалась до $696, а под вечер достигла максимума – $700,2.

Прошлый рекорд был побит накануне. Тогда стоимость контракта дошла до отметки 670 долларов. А днем ранее, во вторник, показатель превысил 660 долларов.

Газ дорожает на фоне низких запасов в подземных хранилищах Европы при сокращении поставок из России. До начала отопительного сезона остается чуть более месяца, а европейские ПХГ заполнены менее чем на 70%, что на 15% меньше среднего уровня за последние пять лет.

Источник: https://korrespondent.net/
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