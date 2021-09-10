В США обеспокоены "кризисом" в руководстве Нафтогаза

Белый дом обеспокоен кадровыми перестановками в компании НАК Нафтогаз-Украина, в том числе недавним увольнением троих членов наблюдательного совета. Об этом в четверг, 9 сентября заявил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.





"Мы глубоко обеспокоены продолжающимся кризисом в руководстве "Нафтогаза", в том числе уходом в отставку независимых членов совета", - сказал Прайс.





Он отметил, что в США понимают, что Украина "делает усилия для поиска решения, которое бы соответствовало принципам корпоративного управления, предусмотренным Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), и обеспечило бы здравое управление Нафтогазом".





Также он призвал к незамедлительному продвижению этих усилий.





"Мы приветствуем активную вовлеченность правительства Украины в процесс позитивного урегулирования этого вопроса", - заявил Прайс.





Правительство Украины накануне получило заявления об отставке всех трех независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза": Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо ван дер Хейдена (Бельгия). Они считают, что назначение главой правления "Нафтогаза" Юрия Витренко и его последующие действия резко ухудшили взаимоотношения с наблюдательным советом и правлением, а также поставили под вопрос будущее компании и ее финансовое состояние.





Напомним, в апреле главой Нафтогаза вместо уволенного Андрея Коболева стал Юрий Витренко. Причиной кадровых перестановок стали убытки компании в 2020 году в размере 19 млрд гривен.





Члены Наблюдательного совета были против такого решения. Тогда Кабинет министров их отстранил. Позже отстраненных членов наблюдательного совета восстановили на срок до шести месяцев.





Независимые участники этого органа возмутились такими действиями Кабмина и заявили об отставке, но правительству удалось уладить конфликт обещаниями конкурса на главу НАК.



