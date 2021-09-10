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10 сентября 21, 11:43
Дания упразднила последние COVID-ограничения
Дания
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Министр здравоохранения Дании Магнус Хеунике объяснил решение о снятии последних ограничений тем, что эпидемия находится под контролем, а уровень вакцинации в стране рекордно высок.
Власти Дании перестали считать COVID-19 особо опасным заболеванием и отменили последние ковидограничения в стране. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщило датское издание DR.

Из-за полной отмены ограничений прекратило действовать соглашение о постепенном снятии ограничений, согласно которому соблюдение всех ограничительных остававшихся мер в стране должны были отменить 1 октября.

Постепенно отменять коронавирусные ограничения в стране начали с 14 июня. Тогда гражданам разрешили не носить маски везде, кроме общественного транспорта, продлили время работы ресторанов, увеличили разрешенное число людей, одновременно находящихся в помещении.

Тогда же жителям страны разрешили ходить в театры, кинотеатры и музеи не показывая на входе ковид паспорта или ПЦР-тесты.

С 1 сентября Дания отменила требование о предъявлении ковид-паспортов для посещения ресторанов, фитнес-клубов, массовых мероприятий на открытом воздухе, летних лагерей, детских площадок и мест для купания.

Теперь к этому списку добавились ночные клубы, мероприятия в помещении. Сняты ограничения по времени работы, числу посетителей и соблюдению дистанции для общепитов, магазинов и массовых мероприятий.

Тем не менее власти страны оставили за собой право действовать решительно и быстро, если ситуация с заболеваемостью выйдет из-под контроля.

Источник: https://korrespondent.net/
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