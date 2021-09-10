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10 сентября 21, 11:46
Байден представил новые меры по борьбе с коронавирусом
Джо Байден
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Терпение тех, кто уже вакцинировался от коронавируса подходит к концу, заявил президент США Джо Байден.
Президент США Джо Байден заявил, что все сотрудники федеральных ведомств, а также их подрядчики, будут обязаны вакцинироваться от коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает CNN. 

Американский лидер подчеркнул, что вакцинацию для госслужащих больше не может заменять еженедельное тестирование на COVID-19. 

Помимо этого, Минтруду поручено обязать все компании, в которых работает 100 человек и больше, обеспечить вакцинацию работников. При этом, в отличие от госслужащих, им прививку можно заменить еженедельным тестированием. Также, руководители компаний будут обязаны предоставить по одному оплачиваемому дню отпуска сотруднику в день вакцинации. 

В случае неисполнения распоряжения компании могут оштрафовать на тысячи долларов.

Байден заявил, что те, кто привились, все больше и больше "расстраиваются" из-за 80 млн человек, которые не сделали прививки и способствуют распространению вируса.

"Мы были терпеливы, но наше терпение истощается, и ваш отказ делать прививку обходится дорого всем нам", - заявил Байден.

В США коронавирусом заразились 41 млн человек, более 671 тыс умерли. 

Источник: https://korrespondent.net/
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