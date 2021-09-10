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10 сентября 21, 11:47
Молдова вводит режим ЧП из-за коронавируса
молдова
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В Министерстве здравоохранения допустили, что в ближайшие дни анонсируют дополнительные ограничения.
В Молдове с пятницы, 10 сентября начало действовать чрезвычайное положение в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг, 9 сентября сообщило NewsMaker. 

Предварительно режим ЧП будет действовать до 30 октября.

В связи с этим для совершеннолетних людей вводятся ограничения на доступ к массовым мероприятиям - для посещения концертов, ночных клубов и фестивалей, в том числе на открытом воздухе, будет требоваться документ о полном курсе вакцинации от коронавируса, либо отрицательный тест на инфекцию, не старше 72 часов или справка о перенесенной болезни за последние шесть месяцев, или же наличие антител после болезни.

В Министерстве здравоохранения допустили, что в ближайшие дни анонсируют дополнительные ограничения.

Значительную часть страны из-за эпидемической ситуации уже отнесли к красной зоне. В течение прошлой недели количество людей, заболевших Covid-19, выросло на 26%. При этом на 30% выросло количество больных среди детей. Более 80% новых больных составляют невакцинированные.

Источник: https://korrespondent.net/
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