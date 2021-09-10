Союзные договоренности Путина и Лукашенко

Москва также выделит Минску 630 млн евро кредита.







Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина осознает угрозы договоренностей президента Российской Федерации Владимира Путина и Александра Лукашенко, однако пока "все под контролем". Об этом в четверг, 9 сентября, он заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".





Глава СНБО отметил, что "братание" Беларуси и России длится уже не первый год, а Лукашенко "начинает новый период единения с РФ".





"Мы понимаем, что Путин имеет желание захватить себе Беларусь, но понятно, что речь не идет ни о каких братских отношениях", - подчеркнул Данилов.





Секретарь СНБО подчеркнул, что данное "братание" не является новым вызовом для Украины.





"Мы четко осознаем, какие угрозы у нас есть со стороны Беларуси и России. Мы этим вопросом занимаемся не только сегодня, а еще с первого дня как только президент назначил меня на должность", - пояснил Данилов.





Он подчеркнул, что сейчас "все под контролем".



