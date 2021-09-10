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10 сентября 21, 11:51
Талибы проводят этнические чистки в Панджшере
талибы
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Представителей "Талибана" обвиняют в том, что они без причины расстреливают мирных жителей, включая детей.
Талибы ведут этнические чистки в провинции Панджшер. Об этом заявил представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари, призвав международное сообщество вмешаться, сообщает в пятницу, 10 сентября, Интерфакс-Украина.

"Талибы изгнали тысячи людей из Панджшера. Они совершают этнические чистки, и мир все еще наблюдает и игнорирует эту ситуацию", - написал Назари в твиттер.

"Мы настоятельно призываем международное сообщество прекратить эти военные преступления", - добавил он.

Перед этим о массовых казнях и зачистках в Панджшере сообщал афганский журналист, занимавший пост заместителя губернатора провинции Кабир Васик.

"Талибы без причины расстреливают мирных жителей, включая детей, что является военным преступлением и преступлением против человечности. Они обыскивают дома влиятельных жителей, старост селений, мулл и адвокатов, оказывая сильнейшее психологическое давление на население, постоянно звучат угрозы убийств и арестов", - рассказал Васик Aamaj News.

Источник: https://korrespondent.net/
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