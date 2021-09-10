На Мексику обрушился ураган Олаф

На северомексиканский штат Нижняя Калифорния обрушился ураган Олаф, которому уже присвоена вторая из пяти категорий. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов.





Отмечается, что максимальная скорость порывов ветра достигает 160 км/ч.





Власти штата Нижняя Калифорния открыли специальные убежища, занятия в школах отменены.





Кроме того, стихия затронула работу транспортной системы. Порты закрыты для приема малых судов, отменены рейсы в аэропортах Лос-Кабос и Ла-Пас.





Ожидается, что позже в пятницу ураган ослабеет и уйдет в сторону Тихого океана.



