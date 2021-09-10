Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.64
USD
26.74
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
10 сентября 21, 12:00
На Мексику обрушился ураган Олаф
ураган
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Через несколько дней после землетрясения и наводнения, вызванного сильными ливнями, на страну обрушилось новое стихийное бедствие.
На северомексиканский штат Нижняя Калифорния обрушился ураган Олаф, которому уже присвоена вторая из пяти категорий. Об этом сообщил Национальный центр США по предупреждению ураганов.

Отмечается, что максимальная скорость порывов ветра достигает 160 км/ч.

Власти штата Нижняя Калифорния открыли специальные убежища, занятия в школах отменены.

Кроме того, стихия затронула работу транспортной системы. Порты закрыты для приема малых судов, отменены рейсы в аэропортах Лос-Кабос и Ла-Пас.

Ожидается, что позже в пятницу ураган ослабеет и уйдет в сторону Тихого океана.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Гроза нанесла повреждения во Львовской области
США накроет цунами ужаснее, чем в Японии 2011 года
Украина поднялась в топ-15 стран по суточной заболеваемости
В Мехико обрушилась эстакада с метро:15 погибших, 70 раненых
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Генсек ООН призвал мир к диалогу с "Талибаном"
noimageГазпром объявил о завершении строительства СП-2
noimageТалибы проводят этнические чистки в Панджшере
noimageСоюзные договоренности Путина и Лукашенко
noimageМолдова вводит режим ЧП из-за коронавируса
Лента новостей