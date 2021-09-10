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10 сентября 21, 12:02
Газпром объявил о завершении строительства СП-2
СП-2
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Строительство российского газопровода завершено утром 10 сентября, заявили в компании.
Строительство Северного потока-2 завершено утром в пятницу, 10 сентября, сообщает российский Газпром.

"На утреннем оперативном совещании в ПАО Газпром председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 мск строительство газопровода Северный поток-2 полностью завершено", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября стало известно, что в Балтийском море завершили сварку последней трубы Северного потока-2. Теперь труба будет уложена на дно моря.

По данным СМИ, Газпром намерен начать поставки газа по трубопроводу с 1 октября.

Источник: https://korrespondent.net/
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