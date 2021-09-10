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10 сентября 21, 12:08
Генсек ООН призвал мир к диалогу с "Талибаном"
Антониу Гутерриш
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Антониу Гутерриш заявил что возможно лично посетит Афганистан, если для этого будут благоприятные условия.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что международное сообщество должно продолжить диалог с талибами в Афганистане для избежания экономического коллапса и миллионов смертей в стране. Об этом генсек ООН заявил в своем интервью AFP в четверг, 9 сентября.

"Мы должны поддерживать диалог с талибами, в котором мы прямо подтверждаем наши принципы - диалог с чувством солидарности с афганским народом. Наш долг - проявить солидарность с людьми, которые сильно страдают, миллионы из которых рискуют умереть от голода", - подчеркнул Гутерриш.

При этом генсек ООН заявил, что сейчас "нет никаких гарантий" относительно исхода таких переговоров, но вести их надо, чтобы "не дать Афганистану стать центром терроризма и не допустить ущемления прав женщин в этой стране".

Гутерриш не исключает, что возможно лично посетит Афганистан, если для этого будут благоприятные условия. Он добавил, что ООН хотела бы видеть инклюзивное правительство в Кабуле, где будет представлено все афганское общество.

Глава ООН призвал не допустить в Афганистане экономического коллапса, который может привести к "страшным и масштабным последствиям в гуманитарной сфере".

Источник: https://korrespondent.net/
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