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11 сентября 21, 10:51
Лавров услышал "отголоски КВН" в словах Зеленского
Сергей Лавров
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Россия уже привыкла "к огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь", отметил российский министр.
В комментариях президента Украины Владимира Зеленского о возможности полноценной войны с Россией слышны "отголоски КВН". Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме современной журналистики Вся Россия-2021, сообщает ТАСС в пятницу, 10 сентября.

"Я считаю, что эти комментарии – они даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь", – заявил российский министр.

Лавров также выразил сожаление в связи с тем, что Зеленский, который "пришел совсем под другими лозунгами к власти, который получил поддержку и на востоке Украины, теперь делает заявления, что тот, кто живет в Украине и считает себя русским, должен уехать в Россию".

Лавров также привел заявления Зеленского о том, что он хотел бы выполнить все свои предвыборные обещания в ходе текущего президентского срока, а затем "поехать отдыхать". Об этом украинский лидер заявил, отвечая на вопрос о планах баллотироваться на второй срок.

"То, как он выполняет свои обещания, мы все это прекрасно видим. Вся череда законодательных инициатив направлена четко на подрыв каждого положения минских договоренностей. Но я вижу здесь еще отголоски КВН. Может, таким образом, нужно завоевывать сердца своих избирателей. Но это печально, если других способов не осталось", – считает министр.

Источник: https://korrespondent.net/
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