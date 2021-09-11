На юг Италии обрушился торнадо, есть жертвы

В Италии не менее двух человек погибли и еще девять получили травмы в результате торнадо, обрушившегося на южный остров Пантеллерия. Об этом сообщает газета la Repubblica со ссылкой на мэра Винченцо Кампо в пятницу, 10 сентября.





"Безусловно, это был смерч, затронувший дома, а также различные транспортные средства. Мы все еще оцениваем то, что произошло", – сказал он.





Также сообщается, что повреждены как минимум 10 автомобилей. Некоторые из них были опрокинуты.





Среди пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии.



















