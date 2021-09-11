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11 сентября 21, 10:53
На юг Италии обрушился торнадо, есть жертвы
торнадо
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Местные власти южного острова Пантеллерия только начинают оценивать ущерб, нанесенный стихией.
В Италии не менее двух человек погибли и еще девять получили травмы в результате торнадо, обрушившегося на южный остров Пантеллерия. Об этом сообщает газета la Repubblica со ссылкой на мэра Винченцо Кампо в пятницу, 10 сентября.

"Безусловно, это был смерч, затронувший дома, а также различные транспортные средства. Мы все еще оцениваем то, что произошло", – сказал он.

Также сообщается, что повреждены как минимум 10 автомобилей. Некоторые из них были опрокинуты.

Среди пострадавших четверо находятся в тяжелом состоянии.





Источник: https://korrespondent.net/
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