Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.64
USD
26.74
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
11 сентября 21, 10:59
Госдеп: США готовы участвовать в "Нормандии"
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Штаты готовы помочь, если "этот процесс оживет и приобретет какую-то жизнь", отметила Виктория Нуланд.
Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к переговорам по Донбассу и в Нормандском формате, и вне его. С таким заявлением выступила в пятницу, 10 сентября, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве.

Так, в ходе выступления дипломат напомнила об участии Вашингтона в переговорах в формате, параллельном с Нормандским, и признала, что те усилия не значительно продвинулись.
"Что мы сказали Украине, России, европейцам - это то, что мы готовы повторно участвовать в любом виде - или в Нормандском формате, или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь", - отметила Нуланд.

При этом она подчеркнула, что Штаты готовы помочь, если "этот процесс оживет и приобретет какую-то жизнь".

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера заявил, что необходимо активнее привлекать Вашингтон к переговорам с Москвой по вопросу Донбасса.

"Нам нужно активное привлечение США в принципе к разговору с Россией относительно оккупации украинских территорий. Это может быть в составе Нормандского формата, это может быть вне этого состава. Главное - чтобы Америка была в игре", - сказал глава МИД.

Напомним, во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает сразу несколько вариантов привлечения Вашингтона к Нормандскому формату по Донбассу, чтобы сделать это "правильно и безопасно для региона".

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Нуланд заявила, что Украина стала жертвой Китая
В Канаде произошло мощное землетрясение
Экс-посол США в России о заявлении Байдена-Зеленского
Трамп опять намерен баллотироваться
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Израиль обстрелял объекты ХАМАС в секторе Газа
noimageСША приостановили прием афганских беженцев из-за кори
noimageГодовщина теракта 9/11: Байден обратился к нации
noimageВ Вашингтоне СП-2 назвали "плохой сделкой"
noimageВ Мексике скала обрушилась на жилые дома
Лента новостей