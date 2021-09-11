Госдеп: США готовы участвовать в "Нормандии"

Соединенные Штаты Америки готовы присоединиться к переговорам по Донбассу и в Нормандском формате, и вне его. С таким заявлением выступила в пятницу, 10 сентября, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве.





Так, в ходе выступления дипломат напомнила об участии Вашингтона в переговорах в формате, параллельном с Нормандским, и признала, что те усилия не значительно продвинулись.

"Что мы сказали Украине, России, европейцам - это то, что мы готовы повторно участвовать в любом виде - или в Нормандском формате, или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь", - отметила Нуланд.





При этом она подчеркнула, что Штаты готовы помочь, если "этот процесс оживет и приобретет какую-то жизнь".





В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера заявил, что необходимо активнее привлекать Вашингтон к переговорам с Москвой по вопросу Донбасса.





"Нам нужно активное привлечение США в принципе к разговору с Россией относительно оккупации украинских территорий. Это может быть в составе Нормандского формата, это может быть вне этого состава. Главное - чтобы Америка была в игре", - сказал глава МИД.





Напомним, во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает сразу несколько вариантов привлечения Вашингтона к Нормандскому формату по Донбассу, чтобы сделать это "правильно и безопасно для региона".



