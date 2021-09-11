Силы сопротивления отвоевали у талибов часть Панджшера

На севере Афганистана, в провинции Панджшер, силы Фронта национального сопротивления отбили у боевиков "Талибана" три района. Об этом в пятницу, 10 сентября, информировала газета Afghanistan Times.





По ее данным, под контроль ополченцев вернулись районы Дара, Абшар и Парьян, расположенные в северной и северо-восточной частях провинции. При этом, добавили в издании, были убиты десятки талибов.





В остальных районах Панджшера силы сопротивления ушли в горы, отмечает газета.





В то же время издание Aamaj News сообщило, что талибы в Панджшере убили старшего брата бывшего первого вице-президента Афганистана Амруллы Салеха - Рухолла Азизи. Согласно источнику, Азизи был задержан и застрелен накануне вечером в уезде Руха.





Как указано, Азизи пытался выехать из Панджшера в Кабул, но был опознан и подвергнут пыткам.



