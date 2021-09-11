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11 сентября 21, 11:07
Силы сопротивления отвоевали у талибов часть Панджшера
Афганистан
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Под контроль афганского Фронта сопротивления вернулись районы Дара, Абшар и Парьян, утверждают медиа.
На севере Афганистана, в провинции Панджшер, силы Фронта национального сопротивления отбили у боевиков "Талибана" три района. Об этом в пятницу, 10 сентября, информировала газета Afghanistan Times.

По ее данным, под контроль ополченцев вернулись районы Дара, Абшар и Парьян, расположенные в северной и северо-восточной частях провинции. При этом, добавили в издании, были убиты десятки талибов.

В остальных районах Панджшера силы сопротивления ушли в горы, отмечает газета.

В то же время издание Aamaj News сообщило, что талибы в Панджшере убили старшего брата бывшего первого вице-президента Афганистана Амруллы Салеха - Рухолла Азизи. Согласно источнику, Азизи был задержан и застрелен накануне вечером в уезде Руха.

Как указано, Азизи пытался выехать из Панджшера в Кабул, но был опознан и подвергнут пыткам.

Источник: https://korrespondent.net/
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