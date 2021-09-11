В Мексике скала обрушилась на жилые дома

В мексиканском штате Мехико десять жилых домов оказались под завалами камней, которые образовались в результате оползня. Пока известно об одном погибшем, информировало в ночь на субботу, 11 сентября, агентство РИА Новости.





По его данным, каменистый холм обрушился в районе Ласаро-Карденас накануне днем. Количество людей, которые оказались под камнями и обломками строений, еще уточняется. Пока спасателям удалось извлечь четверых человек, об их состоянии информации нет.





Поисково-спасательная операция продолжается, однако она продвигается медленно из-за опасности возникновения нового оползня.





По данным издания, движение породы могло произойти из-за землетрясения магнитудой 7,1, которое случилось на северо-западе страны 7 сентября и ощущалось в нескольких штатах. Как указано, жителей разрушенных домов уведомили о риске возникновения обвала.



















































