В Вашингтоне СП-2 назвали "плохой сделкой"

Соединенные Штаты Америки по-прежнему считают проект Северный поток-2 плохим и будут ему противодействовать. С таким заявлением выступила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер на брифинге в пятницу, 10 сентября.





"Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России", - сказала Портер.





Она подчеркнула, что в Вашингтоне газопровод считают проектом, который "подрывает энергетическую безопасность значительной части евроатлантического сообщества".



