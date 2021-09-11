Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.64
USD
26.74
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
11 сентября 21, 11:14
В Вашингтоне СП-2 назвали "плохой сделкой"
Госдеп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Таким образом американская администрация отреагировала на информацию о завершении строительства российского газопровода.
Соединенные Штаты Америки по-прежнему считают проект Северный поток-2 плохим и будут ему противодействовать. С таким заявлением выступила заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер на брифинге в пятницу, 10 сентября.

"Мы говорили об этом раньше и продолжим вновь об этом говорить: мы считаем, что это плохая сделка, и мы продолжаем выступать против этого трубопровода, считая его геополитическим проектом России", - сказала Портер.

Она подчеркнула, что в Вашингтоне газопровод считают проектом, который "подрывает энергетическую безопасность значительной части евроатлантического сообщества".

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Маас: Украина не должна пострадать от запуска СП-2
Зеленский назвал СП-2 "ловушкой безопасности"
"СП-2": Госдеп объяснил отсутствие причин для санкций
В Москве могут радоваться
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Израиль обстрелял объекты ХАМАС в секторе Газа
noimageСША приостановили прием афганских беженцев из-за кори
noimageГодовщина теракта 9/11: Байден обратился к нации
noimageВ Мексике скала обрушилась на жилые дома
noimageСилы сопротивления отвоевали у талибов часть Панджшера
Лента новостей