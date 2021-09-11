Годовщина теракта 9/11: Байден обратился к нации

Президент США Джо Байден в субботу почтил память погибших и выступил с обращением к нации по случаю 20-й годовщины теракта 11 сентября. Выступление главы государства транслировалось на его странице в Twitter.





"Для меня 11 сентября - это главный урок. Его суть в том, что в самые уязвимые моменты, в битве за душу Америки единство - наша величайшая сила. Единство не означает, что мы должны верить в одно и то же. Мы должны иметь фундаментальное уважение и веру друг в друга и в эту нацию", - сказал глава Белого дома.

Он отметил, что "темные силы человеческой природы - страх и гнев, негодование и насилие - не смогли подорвать единство Америки".





Как известно, сегодня президент и первая леди планируют посетить три места, пострадавшие от терактов: Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, Пентагон, а также поле возле Шанксвилля в штате Пенсильвания, где разбился рейс 93 United Airlines.





В Нью-Йорке церемония памяти традиционно начнется в 8:46 утра, когда первый угнанный террористами самолет врезался в северную башню торгового центра. В ходе церемонии будут зачитывать имена всех жертв с паузой в те минуты, когда произошли остальные теракты.





Напомним, теракт 11 сентября стал самым крупным в современной истории. В списке его жертв числятся 2977 человек, еще более четырех тысяч получили ранения.



